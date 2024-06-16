إسرائيليون غاضبون يطالبون بإسقاط الحكومة وإبرام صفقة تبادل مع حماس

تظاهر آلاف الإسرائيليين الغاضبين، ليل السبت، وأغلقوا الطريق الرابط بين القدس وتل أبيب، مطالبين بإسقاط الحكومة وإنجاز صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.

بالتزامن مع ذلك، تجمع عدد من أهالي أسرى وقتلى ضمن رهائن غزة، عند "بوابة بيغن" أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية مطالبين بالالتزام بإنهاء الحرب ضمن صفقة تعيد الجميع.

وشدد أهالي الأسرى والقتلى الإسرائيليين على أن استمرار الحرب سيؤدي إلى خسائر في الأرواح بين الأسرى والجنود.

بالتوازي مع ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنّ الشرطة اعتقلت 5 مستوطنين بعدما أغلقوا طريق "أيالون" في تل أبيب وأوقدوا المشاعل، خلال تظاهرة طالبوا خلالها بإبرام صفقة تبادل.

وذكرت القناة أيضًا أن مستوطنين قطعوا كذلك تقاطع "رعنانا" خلال تظاهرة مماثلة.