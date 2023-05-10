مقتل صحفي بوكالة "فرانس برس" في أوكرانيا

قُتل أرمان سولدين منسق خدمة الفيديو في أوكرانيا بوكالة "فرانس برس" البالغ من العمر (32 عامًا) بعد ظهر الثلاثاء بقصف صاروخي روسي في شرق أوكرانيا، قرب مدينة باخموت المحاصرة.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء بـ"شجاعة" سولدين.

وكتب في تغريدة على تويتر أنّ "الصحفي وأحد مواطنينا أرمان سولدين قُتِل في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه "كان يتَّسم بالشجاعة ومنذ الساعات الأولى للنزاع، وهو على الجبهة لتوثيق الحقائق".

ومن جهتها، شدّدت رئيسة الوزراء الفرنسيّة إيزابيل بورن على أنّ مقتل سولدين خلال "تغطيته الحرب في أوكرانيا يُذكّرنا بشجاعة جميع الصحفيّين الذين تعهّدوا بتوفير التغطية الإعلاميّة لنا، مخاطرين بحياتهم".

وكان سولدين يعمل في فريق من 5 مراسلين تابعين لوكالة "فرانس برس" يرافقون جنودًا أوكرانيين في أنشط جبهات الحرب، حول بلدة تشاسيف يار الأوكرانية القريبة من باخموت وتستهدفها القوات الروسية يوميًّا.

وأطلقت صواريخ غراد التي أصيب فيها قرابة الساعة الـ16,30 الـ(13,30 ت غ). وقد أصيب بينما كان منبطحًا على الأرض ليحمي نفسه. ونجا بقية أفراد الفريق من القصف.

وسولدين مراسل الصور ذو الخبرة الذي كان متمركزًا في لندن سابقًا هو منسق الفيديو في أوكرانيا منذ أيلول/سبتمبر 2022 وكان يتوجه باستمرار إلى الخطوط الأمامية.

كما كان في فريق "فرانس برس" الذي غطى الأيام الأولى للغزو الروسي.