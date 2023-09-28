برلمان كوريا الشمالية يعدل الدستور لصياغة نص بشأن السياسة النووية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، يوم الخميس، أن برلمان كوريا الشمالية وافق على تعديل للدستور لصياغة سياسة البلاد بشأن القوة النووية.

وقالت الوكالة إن الجمعية الشعبية العليا اعتمدت بالإجماع "البند الحاسم في جدول الأعمال الخاص بصياغة سياسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن القوة النووية باعتباره من القوانين الأساسية للدولة".

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله أمام البرلمان إنه "من المهم للغاية... تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي بشكل حاسم".