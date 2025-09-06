"فشلوا في حل مشكلاتهم".. موسكو تشن هجوما لاذعا على الأوروبيين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن شعوب آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، باتت تقدم النصائح للأوروبيين الغربيين حول كيفية التعامل مع الأوضاع في القارة الأوروبية، معتبرة ذلك دليلاً على "الفشل الذريع" للغرب.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن زاخاروفا، التي كانت تتحدث على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفاستوك، قولها: "انظروا كيف أغلقوا فجأة ذلك المتجر المسمّى حقوق الإنسان، ولم يعودوا إليه أبداً. لقد تخلّوا، بشكل شبه كامل، عن خطاب الديمقراطية الذي ادّعوا احتكار معرفته، لأنهم عجزوا عن حماية أوروبا نفسها. لقد أضاعوا قارتهم بإهمال فاضح، وهذه حقيقة واضحة للعيان" وفق تعبيرها.

وأضافت زاخاروفا أن "شعوب آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، أصبحت، الآن، تُملي وتشرح للأوروبيين الغربيين كيفية حل الوضع في القارة الأوروبية"، مشيرة إلى أن ذلك يمثل ــ بحسب وصفها ــ "هزيمة تاريخية لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم المليار الذهبي، الاستثنائيين والمتحضرين".

وتابعت زاخاروفا: "لقد وصلت هذه الدول إلى ذروة تطورها الاقتصادي، وأصبحت عاملاً مؤثراً في الأحداث المأساوية التي تشهدها قارتها. إنها نفس الدول التي اعتادت إلقاء الدروس على الآخرين حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنها فشلت في إيجاد حلول لمشكلاتها الداخلية".