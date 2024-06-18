عشرات الغرقى في تحطم سفينتي مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

أعلنت وكالات إغاثة أممية فقدان عشرات الأشخاص وإنقاذ عشرات آخرين في حادثين منفصلين لغرق سفينتي مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية.

وقال بيان مشترك للوكالات الأممية إنه تم فقدان 64 شخصًا في البحر المتوسط وجرى إنقاذ كثيرين بعد تحطم سفينتهم قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا أمس الاثنين.

وفي حادث تحطم سفينة منفصل، أجلى منقذون عشرات المهاجرين المشتبهين، ولكنهم عثروا على 10 جثث عالقة تحت سطح قارب خشبي قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة، بحسب منظمة الإغاثة الألمانية "ريسكشيب".

ونقلت وكالات أممية عن ناجين قولهم إن سفينة غرقت على بعد نحو 200 كيلومتر قبالة كالابريا كانت قد أبحرت من تركيا قبل ثمانية أيام ولكن النيران اشتعلت فيها وغرقت.

ومن جانبه ذكر خفر السواحل الإيطالي في بيان أن عملية البحث والإنقاذ بدأت بعد نداء استغاثة من قارب فرنسي كان يبحر في منطقة حدودية، حيث تُجري اليونان وإيطاليا عمليات بحث وإنقاذ.