الشرطة النروجية تضبط مسيّرة يشغّلها أجنبي قرب مطار أوسلو

أعلنت السلطات النروجية أن الشرطة ضبطت طائرة مسيّرة يُشغّلها أجنبي قرب مطار أوسلو، بعدما تسببت طائرات مماثلة في اضطرابات في الرحلات الجوية في النروج والدنمارك هذا الأسبوع، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت مسؤولة الادعاء لدى شرطة شرق النروج ليزا ماري لوك إن رجلا في الخمسينات من عمره كان يشغّل طائرته المسيرة في منطقة محظورة، دون أن يؤثر ذلك على الملاحة الجوية. وأضافت أن الرجل لم يُعتقل لكن الشرطة ستُستجوبه، رافضة تحديد جنسيته.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الدنماركية، الخميس، إغلاق مطار آلبورغ بسبب تحليق طائرات مسيرة بعد يومين من حادثة مماثلة بمطار كوبنهاغن.

وقالت الشرطة الدنماركية لـ"رويترز"، إن مطار آلبورغ مغلق حاليا بسبب وجود طائرات مسيرة في مجاله الجوي، موضحة أن المسيرة اتبعت نمطا مشابها لتلك التي عطلت الرحلات في مطار كوبنهاغن.

وأضافت، أنه تم رصد طائرات مسيرة قرب مطارات بمدن إسبييرغ وسوندربورغ وسكريدستراب، وأنها تتحقق من البلاغات.

وأشارت الشرطة الدنماركية إلى أن المطارات بمدن إسبييرغ وسوندربورغ وسكريدستراب لم يتم إغلاقها.