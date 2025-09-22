نائب الرئيس الإيراني يزور موسكو اليوم

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفارة الإيرانية اليوم الاثنين أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي وصل إلى موسكو لإجراء محادثات.

ويشغل إسلامي أيضًا منصب نائب الرئيس الإيراني. ولم تذكر الوكالة من سيلتقي به في موسكو.

وفي غضون ذلك، أفادت وكالة "تسنيم" بأن إيران ستجري مفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بمشاركة كايـا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك.

ونقلت الوكالة عن مصدر إيراني مطّلع قوله إنه "من المقرر أن يُعقد اللقاء يوم الاثنين أو الثلاثاء".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني بأن وزير الخارجية عباس عراقجي توجَّه اليوم إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية تهدف إلى عقد مباحثات مع مسؤولي الترويكا الأوروبية (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا).