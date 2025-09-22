غارات إسرائيلية على منازل في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة

نائب الرئيس الإيراني يزور موسكو اليوم

نائب الرئيس الإيراني يزور موسكو اليوم
محمد إسلامي المصدر: إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفارة الإيرانية اليوم الاثنين أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي وصل إلى موسكو لإجراء محادثات.

رئيس الأركان الإيراني عبدالرحيم موسوي

رئيس الأركان الإيراني: ردنا على أي تهديد  سيتجاوز "كل التصورات"

ويشغل إسلامي أيضًا منصب نائب الرئيس الإيراني. ولم تذكر الوكالة من سيلتقي به في موسكو.

وفي غضون ذلك، أفادت وكالة "تسنيم" بأن إيران ستجري مفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بمشاركة كايـا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك.

ونقلت الوكالة عن مصدر إيراني مطّلع قوله إنه "من المقرر أن يُعقد اللقاء يوم الاثنين أو الثلاثاء".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني بأن وزير الخارجية عباس عراقجي توجَّه اليوم إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية تهدف إلى عقد مباحثات مع مسؤولي الترويكا الأوروبية (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا).

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

مفاوضات إيرانية مع "الترويكا" الأوروبية في نيويورك

 

 

 

 

