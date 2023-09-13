بعد كارثة "دانيال".. الأمم المتحدة تعلن تضامنها مع ليبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية عن شعوره "بحزن عميق" إزاء التأثير الشديد للعاصفة "دانيال" والفيضانات اللاحقة التي ضربت الأجزاء الشرقية من ليبيا.

كما أعرب في بيان صدر باسمه عن تضامنه مع الشعب والسلطات الليبية في هذا الوقت العصيب، متقدما بخالص تعازيه لأسر الضحايا ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.