رغم تحذيره من التفوق الجوي الروسي.. زيلينسكي يؤكد استعداد أوكرانيا لهجوم مضاد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاستعدادات أنجزت لشن هجوم أوكراني مضاد، لكنه نبه إلى أن الخسائر البشرية قد تكون جسيمة بسبب التفوق الجوي الروسي.

وقال زيلينسكي في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت: "في رأيي، اعتبارا من اليوم، نحن مستعدون، نعتقد بثقة أننا سننجح"، موضحًا أنه يجهل "المدة التي سيستغرقها هذا الأمر".

لكنه نبه إلى أن الهجوم سيكون "خطرًا" من دون مساعدة غربية أكبر لاحتواء الهجمات الجوية الروسية، مضيفًا: "يعلم الجميع أن هجومًا مضادا من دون تفوق جوي أمر بالغ الخطورة".

ولفت زيلينسكي إلى أن سلاحًا واحدا هو منظومة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي، كفيل بحماية الأجواء الأوكرانية، مطالبًا بتسليم بلاده مزيدًا من الأسلحة المماثلة.