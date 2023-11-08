شركة تجمع مليار دولار للحكومة الإسرائيلية وسط الحرب مع حماس‎

قالت شركة "إزرائيل بوندس" أنها جمعت أكثر من مليار دولار للحكومة الإسرائيلية منذ بدء حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول مع حركة حماس.

وجاء معظم الاستثمارات، التي جمعتها الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، من حكومات الولايات والبلديات الأمريكية.

و"إزرائيل بوندس" هي الضامن الأمريكي للسندات الصادرة عن إسرائيل.

وأُنشئ الصندوق عقب هجمات7 أكتوبر/ تشرين الأول التي نفذها مسلحو حماس وأدت إلى مقتل 1400 إسرائيلي واتخاذ أكثر من 240 رهينة.

وتلا ذلك قصف جوي إسرائيلي متواصل لقطاع غزة الذي تديره حماس، وكذلك هجوم بري.