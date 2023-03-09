غانتس يطالب بمنع بن غفير من دخول مقر الشرطة الإسرائيلية

طلبت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الخميس، من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، منع دخول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لمقرات الشرطة، فيما بدأت الاحتجاجات الكبرى على خطة الإصلاح القضائي في عدد من المدن الإسرائيلية.

ووجه رئيس معسكر الدولة بيني غانتس، طلبًا للمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاريف ميارا بمنع وزير الأمن القومي من دخول مقر الشرطة خلال أحداث الاحتجاج ضد خطة الإصلاح القضائي"، وفق القناة الـ"12" العبرية.

وأوضحت القناة العبرية أن غانتس كتب رسالة إلى أمين المظالم، قائلًا: "وصل الوزير بن غفير لمطار بن غوريون، وشدد على أنه لن يسمح للفوضويين بإغلاق المطار".