المخابرات الأمريكية تعترف: تهديد تيك توك "افتراضي"

وأثار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، على وجه الخصوص، مخاوف بشأن تعرض "تيك توك" للسيطرة الصينية، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد التعاون النشط.

وأوضح الموقع أنه "رغم الجهود المبذولة للتحقيق بتورط الصين في تيك توك، إلا أن الأدلة لا تزال بعيدة المنال، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الإشارة لتصريحات سابقة لراي".

وأشار إلى أن "مشاركة الكونغرس بالتدقيق في تيك توك تكثفت بعد المحاولات الفاشلة لإجبار شركة بايت دانس على سحب استثماراتها من التطبيق، وبلغت ذروتها في الجهود التشريعية الأخيرة لفرض البيع".

وفي حين يظل مسؤولو الاستخبارات مقيدين في تقييماتهم، فإن خطاب الكونغرس يميل نحو إثارة الذعر من تيك توك، ويدعو إلى حظره بشكل تام.

ومع ذلك، فإن تقييم التهديد السنوي لمجتمع الاستخبارات لا يقدم أي دليل على تنسيق "تيك توك" المباشر مع الحكومة الصينية، رغم اعترافه بمحاولات التأثير على الرأي العام.