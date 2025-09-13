كان "معشوقًا ومحتقرًا".. كيرك يثير الجدل بعد رحيله

قبل لحظات من مقتله في إحدى جامعات ولاية يوتا، يوم الأربعاء الماضي، كان تشارلي كيرك يتلقّى سؤالاً حول المتحولين جنسياً، وعمليات إطلاق النار العشوائي.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز"، وجه أحد الحضور سؤالاً لكيرك: "هل تعرف كم عدد المتحولين جنسياً من الأمريكيين الذين أطلقوا النار عشوائياً خلال السنوات العشر الماضية؟

ووفقاً لموقع بوليتيفاكت لتقصي الحقيقة، تُظهر البيانات أن المتحولين جنسياً يرتكبون نسبة ضئيلة للغاية من عمليات إطلاق النار العشوائي، لكن الرد كان تلقائياً ومتوقعاً من ناشط محافظ وصاحب خطاب تحريضي أصبح من مشاهير حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" خلال العقد الماضي، وألهم جيلاً من طلبة الجامعات للانخراط في السياسة والتصويت لصالح الرئيس دونالد ترامب.

وأثارت خطابات كيرك، التي، غالباً، ما تضمنت تعليقات معادية لمجتمع الميم والمهاجرين، مشاعر قوية.

وفي حين مثّلت آراء عديدة له حول مجتمع الميم، والإجهاض، والهجرة، والتمييز الإيجابي، والقيود على الأسلحة النارية، أفكار التيار الرئيس للحزب الجمهوري حالياً، كانت له آراء أخرى أكثر توافقاً مع فصيل اليمين المتطرف في الحزب، مثل إلقاء اللوم على السود في معدلات الجريمة والادعاء بأن اليسار يستخدم الإسلام لتدمير الولايات المتحدة.

وأحياناً ما كان يعمد إلى إبداء ملاحظات لاسترضاء آخرين، إذ قال للإعلامي المحافظ تاكر كارلسون في مقابلة في يوليو/ تموز "كيف يمكننا بالفعل القضاء على التطرف في البلاد خلال العامين المقبلين؟ هذا هو هاجسي".

وقالت كايلي سبنسر، التي وثقت صعود حركة كيرك في كتابها (لنحسن تربيتهم) "كان تشارلي كيرك معشوقاً ممن شاركوه رؤيته لأمريكا، حيث البيض ضحية لجهود خلق المزيد من التنوع والمساواة. وكان محتقراً ومثيراً لمخاوف الأشخاص المستهدفين من تلك الآراء...لذلك كان هناك عالمان".

وفي اليوم الذي أعلنت فيه نجمة البوب تيلور سويفت خطبتها من لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلس، قال كيرك للنجمة الحائزة على 14 جائزة جرامي، والتي حققت أحدث جولاتها الغنائية أكثر من ملياري دولار :"لست من يقود الأمور"، مضيفاً أن عليها "رفض النسوية" و"الخضوع لزوجك".

وعندما سُئل، في العام 2024، عمّا لو كان لديه ابنة عمرها 10 سنوات تعرضت للاغتصاب فهل كان سيرغب بأن تكمل الحمل، قال: "الإجابة هي نعم، سيُولد الطفل".

تصريحات ضد السود والمهاجرين

رفض كيرك برامج التمييز الإيجابي، والتنوع، والمساواة، والإدماج، والأشخاص الذين رأى أنهم استفادوا منها. ووصف إقرار البلاد لقانون الحقوق المدنية للعام 1964 بأنه "خطأ فادح".

خلال حلقة من برنامجه بُثت، في يوليو/ تموز 2023، قال إن المقدمة التلفزيونية جوي ريد، والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، والنائبة الراحلة شيلا جاكسون لي، وقاضية المحكمة العليا كيتانجي براون جاكسون، لم يمتلكن الذكاء الكافي للوصول إلى ما حققنه دون تطبيق سياسات التمييز الإيجابي.

وأضاف: "أنتن سرقتن مكان شخص أبيض لتؤخذن على محمل الجد" وفق تعبيره.

وروج كيرك أيضاً لمبادئ نظرية مؤامرة معروفة باسم "الإحلال العظيم"، وتعزز الاعتقاد بأن المهاجرين غير البيض سيحلّون محل المواطنين البيض، وكان يقول إن الإسلام "لا يتوافق مع الحضارة الغربية".

ونددت المنظمات التي تمثل الأقليات بمقتل كيرك وبوقائع أخرى للعنف السياسي حدثت في الآونة الأخيرة ولم تُلقِ باللوم فيما حدث على أي من آرائه.