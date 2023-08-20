بعد الإعلان عن "فترة انتقالية".. تظاهرات واسعة لمؤيدي انقلاب النيجر

خرج آلاف النيجريين، صباح الأحد، في وسط العاصمة نيامي؛ دعماً للمجلس العسكري الذي تولّى السلطة في انقلاب 26 تمّوز/يوليو. وأعلن، السبت، عن فترة انتقالية لن تتجاوز مدّتها ثلاث سنوات.

وخلال التظاهرات، تمّ ترداد ورفع العديد من الشعارات واللافتات المعادية لكلّ من فرنسا والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).

وكُتب على لافتات "لا للعقوبات" و"تسقط فرنسا" و"أوقفوا التدخل العسكري"، فيما أدّى موسيقيون أغنيات تشيد بالانقلابيين.

وجاءت التظاهرات غداة خطاب متلفز ألقاه قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني، وأعلن فيه عن فترة انتقالية لن تتجاوز "ثلاث سنوات"، وإطلاق حوار وطني.

وكان الجنرال تياني التقى وفداً من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا برئاسة الرئيس النيجيري الأسبق عبد السلام أبو بكر الذي كلف التفاوض على مخرج سلمي من الأزمة.