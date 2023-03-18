أمريكا تستأنف أنشطة الاستطلاع بطائرات مسيرة فوق البحر الأسود

قال مسؤولان أمريكيان الجمعة إن الولايات المتحدة استأنفت رحلات الاستطلاع بطائرات مسيرة فوق منطقة البحر الأسود بعد أن أدى اعتراض مقاتلة روسية لطائرة استطلاع أمريكية مسيرة يوم الثلاثاء الماضي إلى سقوطها.

وقال المسؤولان إن طائرة من طراز آر.كيو-4 غلوبال هوك حلقت في مهمة إلى المنطقة الجمعة، وأضاف أحدهم أنها كانت أول رحلة بطائرة مسيرة منذ حادثة يوم الثلاثاء.

وأكد مسؤولون من البنتاغون هذا الأسبوع على أن الحادث لن يمنع واشنطن من القيام بمثل هذه المهام.