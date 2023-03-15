رئيس "فاغنر" يطالب بـ"رفع الحصانة" عنه وعن وزير الدفاع الروسي

طالب يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية، بأن لا يشمل قانون "تشويه السمعة" قادة العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وصوّت النواب الروس، يوم أمس الثلاثاء، على نص يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاما على "تشويه سمعة" المجموعات المسلحة مثل "فاغنر"، وهو إجراء سارٍ بالفعل فيما يتعلق بالجيش الروسي.

وقال بريغوجين، اليوم الأربعاء، إنه "دعم القانون الجديد لتحقيق الهدف التالي، وهو أنه لا ينبغي أن يتحمل السجناء الذين شاركوا في القتال مسؤولية ماضيهم باستمرار".

مؤكداً أنهم "إذا كانوا يرتكبون أي مخالفات الآن، فيمكن التحدث عنها".