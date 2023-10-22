بعد محاولته الهروب... كشف مكان وجود رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها، اليوم الأحد، إن الرئيس النيجري محمد بازوم، الذي أطيح به في نهاية يوليو/تموز الماضي في انقلاب واتهمه الجيش بمحاولة الهروب، موجود في نيامي مع زوجته وابنه، وهو في حالة جيدة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن أحد أقرباء الرئيس المخلوع فإن بازوم "موجود في المقر الرئاسي في نيامي، مع زوجته وابنه وهو في صحة جيدة".

وأضاف المصدر أنه لم يتمكن من إجراء سوى مكالمة هاتفية واحدة ليقول إنه كان على ما يرام مع عائلته.

وأشار إلى أن طبيبه تمكن من زيارته و"إحضار بعض الطعام له"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.