بعد ردها على إسرائيل.. هذه قدرات إيران الصاروخية

تفاصيل القدرة الصاروخية الإيرانية:

وحسب "رويترز" فقد نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية في الأسبوع الماضي، رسما بيانيا لتسعة صواريخ إيرانية قالت إنها قادرة على الوصول إلى إسرائيل. ومن بين هذه الصواريخ، "سجيل" الذي يستطيع قطع أكثر من 17 ألف كيلومتر في الساعة وبمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، و"خيبر" الذي يصل مداه إلى ألفي كيلومتر، و"الحاج قاسم" الذي يبلغ مداه 1400 كيلومتر، ويحمل اسم قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة في بغداد قبل أربع سنوات.

وأوضحت الوكالة أن إيران، وهي منتج رئيس للطائرات المسيرة، قالت في أغسطس إنها صنعت طائرة مسيّرة متطورة محلية الصنع تسمى مهاجر-10، يصل مداها إلى ألفي كيلومتر وقادرة على الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة وعلى حمل ما يصل إلى 300 كيلوجرام.

وأضافت، تقول إيران إن صواريخها الباليستية قوة مهمة للردع والانتقام في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وأهداف إقليمية محتملة أخرى. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وفي يونيو الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن طهران أزاحت الستار عما وصفه المسؤولون بأنه أول صاروخ باليستي فرط صوتي من إنتاجها. يمكن للصواريخ فرط صوتية الانطلاق بسرعات تزيد خمس مرات على الأقل عن سرعة الصوت وفي مسارات معقدة؛ ما يجعل من الصعب اعتراضها.

وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة وأوروبا، تقول طهران إنها ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي الدفاعي.