سياسي إيراني: لا توجد "حرب مقدسة" خارج حدودنا

وصف الخبير الإيراني في السياسة الخارجية، حشمت الله فلاحت بشه، السبت، كافة الحروب التي تجري خارج الحدود الإيرانية بأنها "غير مقدسة".

وقال فلاحت بشه، وهو الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني خلال مقابلة مع موقع "إصلاحات نيوز"، إنه "لا توجد حرب مقدسة خارج الحدود"، عند سؤاله عما يجري من حرب بين إسرائيل وحماس وبعض الجماعات المدعومة من طهران.

وأضاف: "هناك في الداخل الإيراني من يهدف لمواصلة الحروب وجعل هذه الحروب ضد إيران"، مشيرًا أن تطورات الشرق الأوسط الحالية تهدف إلى جرب إيران لهذه الحرب.

وتابع "أعتقد أنه وراء حدود إيران لا توجد حرب مقدسة، ولا علاقة للشعب الإيراني بتلك الحروب، ومع ذلك، هناك جهود خطيرة لجلب إيران إلى هذه الحروب".