سياسي إيراني: لا توجد "حرب مقدسة" خارج حدودنا
وصف الخبير الإيراني في السياسة الخارجية، حشمت الله فلاحت بشه، السبت، كافة الحروب التي تجري خارج الحدود الإيرانية بأنها "غير مقدسة".
وقال فلاحت بشه، وهو الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني خلال مقابلة مع موقع "إصلاحات نيوز"، إنه "لا توجد حرب مقدسة خارج الحدود"، عند سؤاله عما يجري من حرب بين إسرائيل وحماس وبعض الجماعات المدعومة من طهران.
وأضاف: "هناك في الداخل الإيراني من يهدف لمواصلة الحروب وجعل هذه الحروب ضد إيران"، مشيرًا أن تطورات الشرق الأوسط الحالية تهدف إلى جرب إيران لهذه الحرب.
وتابع "أعتقد أنه وراء حدود إيران لا توجد حرب مقدسة، ولا علاقة للشعب الإيراني بتلك الحروب، ومع ذلك، هناك جهود خطيرة لجلب إيران إلى هذه الحروب".
واتهم فلاحت بشه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجر إيران نحو الحرب، وقال "تتمثل سياسة نتنياهو في بدء الحرب مع لبنان قبل انتهاء الحرب مع غزة ، ونرى أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان هي أكثر من عمليات حزب الله اللبناني، والخطوة الثانية وهي وضع الحرب المقبلة على جدول الأعمال وإحضار ائتلاف دولي تقوده الولايات المتحدة إلى الميدان وكذلك البحر الأحمر ويقود هذه الحرب ضد إيران".
وتابع "إيران تحتاج إلى التنمية وليس إلى الحرب، ويجب أن تهيمن هذه الرؤية على صناع القرار في طهران".
وعند سؤاله عن وجود إمكانية أن تصنع إيران قنبلة نووية، أجاب فلاحت بشه "تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية السابق علي أكبر صالحي إذا كانت عاملاً في الحرب، فهذا أمر خطير، ويجب أن نكون حريصين على عدم الوقوع في الفخ الذي يريده العدو".