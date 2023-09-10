الكرملين: بوتين بحث أزمة النيجر مع رئيس مالي

قال الكرملين في بيان إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المؤقت لمالي أسيمي جويتا وناقشا عددا من الموضوعات من بينها جهود مكافحة الإرهاب والأزمة في النيجر المجاورة.

وأفاد البيان بأن الجانبين اتفقا على أن الطرق الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة في النيجر التي شهدت انقلابا أطاح بالرئيس محمد بازوم في تموز/يوليو.

وسبق أن هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا لإعادة بازوم إلى السلطة.

ويحذر المجلس العسكري الحاكم في مالي من التدخل الخارجي في النيجر، كما شهدت علاقات البلاد مع روسيا تطورا في السنوات الأخيرة مع انتشار قوة تابعة لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في البلاد.