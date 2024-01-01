تقرير استخباري: الجيش المكسيكي باع أسلحة لتجار مخدرات
أفاد التقرير الاستخباراتي الصادر عن وزارة الدفاع الوطني المكسيكية، أن القاعدة العسكرية في مدينة مكسيكو سيتي، وهي إحدى القواعد العسكرية الأكثر شهرة في المكسيك، أصبحت مركزًا لتوزيع الأسلحة على الجماعات الإجرامية.
ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع "إنفوباي" الإخباري، فقد عرض جندي في 31 أيار/ مايو 2019، على جماعة إجرامية، تم إنشاؤها في منطقة "تيجوبيلكو" بولاية المكسيك، 70 قنبلة يدوية تبلغ تكلفة الواحدة منها 26 ألف بيزو.
وقال التقرير"بعد تحليل البيانات من الهاتف الذي استخدمه الجندي في التعامل مع الجماعة الإجرامية، تبين أن الخلية الإجرامية أكدت شراء 8 من هذه القنابل، وتم تسليمها في منطقة أتلاكومولكو بولاية المكسيك".
وأشار إلى أن "المورد للأسلحة والمعدات التكتيكية كان جنديًا آخر، وتم التعرف عليه في المحادثات مع الخلية الإجرامية باسم أنتيغو".
ومن خلال التدخل في الاتصالات، كُشف أن زعيمًا إجراميًا قد طلب من ضابط عسكري "ألفي ذخيرة لبندقية AK-47، وخمسة آلاف ذخيرة من طراز R-15 و50 خزنة لكل نوع من البنادق".
وعلى الرغم من أن الملفات التي استشهدت بها الوزارة لا تحدد المكان والتاريخ الذي تمت فيه الصفقة، أو فيما إذا تمت بالفعل، إلا أنها توضح بالتفصيل أن الجندي عرض نقل تعاونه مع الكارتل إلى مستويات أخرى.
وبحسب التقرير فإن الجندي، اقترح على زعيم المنظمة، خيار إعطائه موقع المدعي العام الإقليمي في "أميكاميكا"، من أجل التخطيط لاغتياله.