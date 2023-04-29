أمريكا تصادر شحنة نفط إيرانية في البحر وسط توترات مع طهران
قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة صادرت نفطا إيرانيا على متن ناقلة في البحر مؤخرا في إطار عملية لإنفاذ العقوبات.
وأفادت شركة للأمن البحري أن إيران احتجزت ناقلة نفط بعد ذلك بأيام ردا على مصادرة أمريكا لشحنتها.
ومع استمرار تذبذب أسواق النفط، تمثل مصادرة البضائع أحدث تصعيد بين واشنطن وطهران بعد سنوات من العقوبات الأمريكية بسبب برنامج إيران النووي. ولا تعترف إيران بالعقوبات الأمريكية كما أن صادراتها النفطية آخذة في الارتفاع.
وقالت شركة الأمن البحري (أمبري) إن مصادرة شحنة النفط الإيرانية حدثت قبل خمسة أيام على الأقل من تحرك إيران أمس الخميس. وأضافت الشركة في تحذير للعملاء "تقييمات أمبري تشير إلى أن احتجاز البحرية الإيرانية (لناقلة النفط) جاء ردا على الإجراء الأمريكي".
ومضت قائلة "كانت كلتا الناقلتين بالحجم الأقصى الممكن لعبور قناة السويس. استخدمت إيران في السابق سياسة رد الصاع بالصاع بعد مصادرة شحنة نفط إيرانية".
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر إن واشنطن سيطرت على شحنة النفط من على متن الناقلة سويز راجان التي ترفع علم جزر مارشال بعد حصولها على أمر قضائي في وقت سابق.
وأظهرت بيانات تتبع السفن أن آخر موقع رُصدت فيه الناقلة كان بالقرب من جنوب القارة الأفريقية في 22 أبريل/ نيسان.
ولم ترد شركة إمباير نافيجيشن التي تدير الناقلة ومقرها اليونان ووزارة العدل الأمريكية بعد على طلبات للتعليق.