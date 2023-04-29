أمريكا تصادر شحنة نفط إيرانية في البحر وسط توترات مع طهران

وقالت شركة الأمن البحري (أمبري) إن مصادرة شحنة النفط الإيرانية حدثت قبل خمسة أيام على الأقل من تحرك إيران أمس الخميس. وأضافت الشركة في تحذير للعملاء "تقييمات أمبري تشير إلى أن احتجاز البحرية الإيرانية (لناقلة النفط) جاء ردا على الإجراء الأمريكي".

ومضت قائلة "كانت كلتا الناقلتين بالحجم الأقصى الممكن لعبور قناة السويس. استخدمت إيران في السابق سياسة رد الصاع بالصاع بعد مصادرة شحنة نفط إيرانية".

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر إن واشنطن سيطرت على شحنة النفط من على متن الناقلة سويز راجان التي ترفع علم جزر مارشال بعد حصولها على أمر قضائي في وقت سابق.