مع قرب الانتخابات.. وزير الداخلية الفرنسي يحذر من أعمال عنف

وأوضح دارمانان "الناس يقولون لا للباريسيين وللنخبة وشهاداتهم".

وصدم الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد بقرار حل الجمعية الوطنية (البرلمان) في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما جاء عبر وكالة "رويترز".

وعلى الرغم من أن التصويت لا يشمل الانتخابات الرئاسية، يرى كثير من الناخبين الانتخابات استفتاء على مصير رئيس كان ينظر إليه ذات يوم على أنه قادر على التغلب على الانقسامات السياسية، لكن معدلات تأييده انهارت بعد عدة أزمات سياسية.

وفي رسالة إلى الفرنسيين نشرت أمس الأحد، سعى فيها إلى دعم معسكره المتراجع في استطلاعات الرأي عن اليمين المتطرف والتحالف اليساري المشكل حديثًا باعتباره الأمل الأخير في الاستقرار، وقال "أنا أثق بكم...أنا لست أعمى. أنا على دراية بالانزعاج الديمقراطي".

وأكد ماكرون مجددًا أنه سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته في عام 2027 بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.