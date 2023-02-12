الاتحاد الأوروبي يرفض اتهامه بعدم مساعدة سوريا بعد الزلزال

قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينيسكو، اليوم الأحد، إنه ليس من الإنصاف اتهام التكتل بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين في أعقاب الزلزال الذي دمَّر مناطق واسعة في سوريا وتركيا الأسبوع الماضي.

وأضاف ستوينيسكو، لوكالة "رويترز" أن "التكتل والدول الأعضاء فيه جمعوا أكثر من 50 مليون يورو لتقديم المساعدة ودعم مهام الإنقاذ والإسعافات الأولية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية والمعارضة على حد سواء".