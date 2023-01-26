أمريكا تشدد العقوبات على مجموعة فاغنر الروسية

ويخوض مقاتلو فاغنر معركة للسيطرة على بلدتي باخموت وسوليدار في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، حيث قال مسؤولون غربيون وأوكرانيون إنها تستخدم مدانين للتضحية بهم في المعارك.

وفي إطار عقوبات تستهدف عشرات الأفراد والكيانات بهدف تقويض قدرة روسيا على شن الحرب، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها صنفت مجموعة فاغنر "منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود".

وأضافت الوزارة في بيان: "انخرط أفراد فاغنر في نمط مستمر من النشاط الإجرامي الخطير في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، شمل الإعدام الجماعي والاغتصاب وخطف الأطفال والاعتداء الجسدي".