"توماج".. مشروع قانون أمريكي يستهدف المحاكم الثورية في إيران

عرض عدد من ممثلي الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون باسم "توماج" يهدف إلى معاقبة المسؤولين القضائيين في إيران، والمتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق إنسان.

ويتضمن القانون، فرض عقوبات على قضاة ومدعين عامين ومحققين في المحاكم الثورية الإيرانية، متهمين بلعب دور في حملة القمع التي تستهدف المعارضة والمنادين بالحريات العامة.

ويسمح مشروع القانون الذي قُدِّم للكونغرس يوم أمس الجمعة، في حال إقراره، باعتبار أي حكم يصدر عن المحاكم الإيرانية بحق السجناء، انتهاكًا لحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" على لسان يونغ كيم، عضو الحزب الجمهوري في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا وأحد واضعي هذه الخطة، قولها: "استغل توماج صالحي موقعه ليكون صوت من لا صوت لهم وتحدث بشجاعة ضد التعذيب، وسوء المعاملة وقمع إرادة الشعب من قبل النظام الإيراني".

وأوضحت أن هذه الخطة التي تسمى "قانون توماج"، تسمح للولايات المتحدة "بالوقوف إلى جانب توماج وغيره من المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية، واتخاذ إجراءات مستهدفة ضد النظام الإيراني".

وأصدرت محكمة إيرانية حكمًا بالإعدام على مغني الراب البارز، توماج صالحي بعد مشاركته في مظاهرات منهاضة للحكومة في البلاد.

ووصف محامي توماج صالحي، الإجراءات القضائية التي أُصدر على أساسها الحكم بأنها "الأكثر غرابة".

ويستند حكم الإعدام إلى تهم متعلقة بالاحتجاجات التي عمّت البلاد خلال عامي 2022-2023، عقب وفاة مهسا أميني الشابة الكردية التي تبلغ من العمر 22 عامًا في مقر للشرطة بتهمة عدم الالتزام بقواعد اللباس "الحجاب".