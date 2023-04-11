3 عناوين بارزة في خطاب نتنياهو الأخير

لا يعترف بالخطأ

بدورها، قالت الكاتبة موران أوزلائي، في مقال لها نشرته "صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "على مر السنين، اعتاد بنيامين نتنياهو على إظهار إعجابه بوينستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني الراحل، واعتادوا على الإمساك به وهو يقرأ كتبه، ويستشهد به هنا وهناك ويحاول تقليده. إلا أنه الليلة الماضية، عندما أدلى بتصريح مباشر على خلفية الفوضى الأمنية والقانونية والاجتماعية التي انجرفت إليها إسرائيل خلال الأشهر الثلاثة من ولاية حكومته، لم يختر طريقة تشرشل في خطاب موحد ومطمئن".

وأضافت "منذ ليلة الانتخابات حتى الليلة الماضية، لم يمر يوم دون أن يضطر مواطنو إسرائيل إلى الاستماع بقلق إلى بيان تحريضي أو استفزازي من جانب هذا الحزب أو ذاك في الائتلاف. وكان هناك من بين كبار أعضاء النظام السياسي أولئك الذين اعتقدوا أن نتنياهو سيتبع درس تشرشل ويلقي خطابات فخمة واحتفالية بروح عيد الفصح من أجل رفع معنويات الجمهور. وتسخيرها للصعوبات القادمة. إلا أن ذلك لم يحدث، وتحرك نتنياهو في خطابه باتجاهات مختلفة تماما. لا مصالحة ولا اتحاد ولا تهدئة. وإلقاء اللوم بشكل رئيسي وذكر حجج ملتوية".

وأوضحت أنه "كان لخطاب نتنياهو هدفان على ما يبدو، إرضاء الغضب الشعبي، بإعلان صريح بإبقاء يوآف غالانت في منصبه، والذي أقيل من منصبه كما لو كان مسؤولًا صغيرًا في منصب غير ذي صلة وليس وزيرًا للدفاع في فترة متوترة. أما الطرف الآخر فكان تعبئة القاعدة بمهاجمة المعارضة، وتحويل مسؤولية ما يحدث من توتر أمني إلى الحكومة السابقة كمصدر لكل المشاكل".