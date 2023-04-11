3 عناوين بارزة في خطاب نتنياهو الأخير
أجمع محللون إسرائيليون على أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الإثنين، كان ضروريًا، بسبب الأرقام الواردة من استطلاعات الرأي الأخيرة التي تنبأت بانهيار حزب الليكود، لكن الاتجاه كان واضحًا باستياء الجمهور المستمر، بما في ذلك اليمين، من سلوك الحكومة في كل شأن تقريبًا.
فقد حمّل نتنياهو في خطابه، أحزاب المعارضة الإسرائيلية وقادة الاحتجاجات المناهضة لحكومته مسؤولية التوتر الأمني الذي تشهده إسرائيل، مشيرًا إلى أنه قرر إبقاء وزير الدفاع يوآف غالانت في منصبه.
وقال نتنياهو، خلال خطاب تلفزيوني ألقاه في مبنى وزارة الدفاع، إن "إسرائيل تتعرض لهجوم إرهابي"، متابعًا: "حذرنا من تضرر الردع وأعداؤنا فسروا دعوات العصيان على أنها ضعف".
إلا أنه بالرغم من ذلك، احتج الآلاف بعد خطاب نتنياهو، في عدة مراكز في جميع أنحاء إسرائيل، ردًّا على تصريحاته، حيث تظاهر أكثر من ألف شخص في تل أبيب، وقاموا بإغلاق عدة طرق وشوارع أخرى في المدينة أمام حركة المرور.
اتهامات وتهديدات
وقال الكاتب والمحلل السياسي يؤاف ليمور في مقال له نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، إنه "كان هناك 3 عناوين بارزة في خطاب نتنياهو، أمس الإثنين، الأول، أن وزير الدفاع يوآف غالانت بقي في منصبه دون علامات استفهام. والثاني، تهديد أعداء إسرائيل بأنهم سوف يدفعون الثمن إذا استمرت الهجمات على إسرائيل من أراضيها. والثالث، أنه على الرغم من انتهاء الانتخابات وتشكيل الحكومة، فإن الحملة الانتخابية ما زالت مستمرة".
وأضاف أن "نتنياهو كرس الجزء الأكبر من خطابه للجزء الثالث، ووجه سلسلة اتهامات للحكومة السابقة، و أحزاب المعارضة وقادة الاحتجاجات المناهضة لحكومته، وحملهم مسؤولية التوتر الأمني الذي تشهده إسرائيل الآن.
الجمهور يريد غانتس
وأشار ليمور إلى أن نتنياهو لا يزال يدير الملف الأمني بأداء غير سيئ، بالرغم من نتائج استطلاعات الرأي غير الجيدة التي قرأها، لكن في نهاية المطاف حدث هذا التدهور والتراجع في نسبة التأييد لحزبه الليكود الذي يتزعمه، في جميع الجبهات والقطاعات نتيجة التشريع القانوني الذي يروج له، والافتقار المقلق للمسؤولية الذي تظهره مختلف العناصر في حكومته، والنتيجة الإجمالية لذلك كانت سيئة في جميع المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أنه "يبدو أن استطلاعات الرأي الأخيرة أوصلت رسالة لنتنياهو، مفادها أن الجمهور الإسرائيلي يريد بيني غانتس ليس فقط لأنه غانتس، ولكن لأن الجمهور يتوق للتواصل معًا، من أجل حل يسمح لنا بمواصلة العيش هنا كما كان قبل عدة أشهر. فقد اعترف نتنياهو بهذه المشاعر، والسؤال هو ماذا سيفعل معه الآن؟ وستحدد إجابته أين سنذهب جميعًا، والمنطقة معنا، في المستقبل القريب".
لا يعترف بالخطأ
بدورها، قالت الكاتبة موران أوزلائي، في مقال لها نشرته "صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "على مر السنين، اعتاد بنيامين نتنياهو على إظهار إعجابه بوينستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني الراحل، واعتادوا على الإمساك به وهو يقرأ كتبه، ويستشهد به هنا وهناك ويحاول تقليده. إلا أنه الليلة الماضية، عندما أدلى بتصريح مباشر على خلفية الفوضى الأمنية والقانونية والاجتماعية التي انجرفت إليها إسرائيل خلال الأشهر الثلاثة من ولاية حكومته، لم يختر طريقة تشرشل في خطاب موحد ومطمئن".
وأضافت "منذ ليلة الانتخابات حتى الليلة الماضية، لم يمر يوم دون أن يضطر مواطنو إسرائيل إلى الاستماع بقلق إلى بيان تحريضي أو استفزازي من جانب هذا الحزب أو ذاك في الائتلاف. وكان هناك من بين كبار أعضاء النظام السياسي أولئك الذين اعتقدوا أن نتنياهو سيتبع درس تشرشل ويلقي خطابات فخمة واحتفالية بروح عيد الفصح من أجل رفع معنويات الجمهور. وتسخيرها للصعوبات القادمة. إلا أن ذلك لم يحدث، وتحرك نتنياهو في خطابه باتجاهات مختلفة تماما. لا مصالحة ولا اتحاد ولا تهدئة. وإلقاء اللوم بشكل رئيسي وذكر حجج ملتوية".
وأوضحت أنه "كان لخطاب نتنياهو هدفان على ما يبدو، إرضاء الغضب الشعبي، بإعلان صريح بإبقاء يوآف غالانت في منصبه، والذي أقيل من منصبه كما لو كان مسؤولًا صغيرًا في منصب غير ذي صلة وليس وزيرًا للدفاع في فترة متوترة. أما الطرف الآخر فكان تعبئة القاعدة بمهاجمة المعارضة، وتحويل مسؤولية ما يحدث من توتر أمني إلى الحكومة السابقة كمصدر لكل المشاكل".
انهيار شعبية نتنياهو
من جهته، قال باروخ لاشيم، إن "الثورة القانونية لم تحدث بعد تغييرات في النظام الإسرائيلي، لكن على الأقل حسب استطلاعات الرأي، فإن موجاتها بدأت بثورة سياسية. حيث نوقش ضعف قيادة بنيامين نتنياهو على نطاق واسع، ويُنظر إليه على أنه لاجئ من حدث مأساوي أكثر من كونه شخصًا قادرًا على إنقاذنا منه".
وأشار إلى أن "حزب الليكود يشهد الآن حرب خلافة على زعامة الحزب، لكنها لم تبدأ بعد؛ لأن رؤوسها متجمعة في رعب حول القبطان على متن سفينة التايتانيك التي كانت تبحر بسرعة نحو جبل جليدي ضخم. ويبدو أنه لا يوجد هناك أي شخص يمكنه أن يحل محله. والأمر نفسه ينطبق بشكل مدهش على وجه التحديد في المعارضة، التي تم تأبين قادتها بالفعل على أنهم غير قادرين على إنتاج رئيس وزراء بديل".
وأضاف لاشيم أنه "سيكون من الصعب للغاية تحديد بيانات المسح الأخيرة على أنها انحراف معياري إحصائي، لأنها تحدد الاتجاه. ففي بداية الشهر الجاري، سُئل المشاركون في استطلاع رأي عمن يعتقدون أنه مناسب لشغل منصب رئيس الوزراء لسنوات عديدة، وأثارت الإجابة على هذا، الاهتمام فقط فيما يتعلق بالنتيجة التي تشير إلى المركز الثاني في تفضيل الجمهور. حيث جاء زعيم حزب المعسكر الرسمي، بيني غانتس في المرتبة الأولى بنسبة 38%، وخلفه نتنياهو بنسبة 31%. وفقًا لمسح نُشر هذا الأسبوع في قناة الأخبار 13، ليصبح المعسكر الرسمي أكبر حزب بـ 29 مقعدًا، ويوجد مستقبل برئاسة لابيد أكبر حزب بـ 21 مقعدًا، بينما تراجع حزب الليكود إلى المركز الثالث بـ 20 مقعدًا فقط".
واختتم قائلا "قد نكون على أعتاب حقبة جديدة ليس فقط في هوية السياسيين، ولكن أيضًا في تحطيم نموذج القيادة الذي أنشأه نتنياهو. فالسحر الرئيسي ليائير لابيد في عيون ناخبي يسار الوسط، هو أنه ينظر إليه على أنه سيكون "خليفة نتنياهو" مستقبلا. أما غانتس فقد بنى نفسه خلال السنوات الأربع التي قضاها في السياسة كشخصية دولة وشخصية وطنية قادرة على الربط بين اليسار واليمين والعلماني والديني، ليتبين أن هذه ربما تكون السلعة الأساسية اليوم لإعادة تأهيل السياسة الإسرائيلية".