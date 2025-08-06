للمرة الأولى.. نصف عام على تنصيب رئيس أمريكي دون قمة مع بوتين

كشفت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه للمرة الأولى في تاريخ روسيا الحديث يمر أكثر من 6 أشهر منذ تنصيب رئيس أمريكي جديد دون عقد قمة مع الرئيس الروسي.

ويقود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البلاد في ولايته الخامسة بعد فوزه في انتخابات الرئاسة يوم 17 مارس/ آذار 2024 بحصوله على 87% من الأصوات، وتم تنصيبه في 7 مايو/ أيار من العام ذاته، ليظل على مقعد الحكم حتى عام 2030.

واتسمت العلاقات بين روسيا وأمريكا بتوتر متصاعد في الأسابيع القليلة الماضية، إذ قال ترامب إنه أمر بإرسال غواصتين نوويتين إلى "منطقتين مناسبتين" رداً على تصريحات للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف.

ووجّه ترامب إنذاراً نهائياً إلى بوتين، مطالباً بوقف إطلاق النار في الحرب التي بدأتها روسيا بحرب شاملة على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وإبرام اتفاق سلام رسمي بحلول الـ8 من أغسطس/ آب الجاري.

وهدد ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا، ورسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تشتري نفطها، وأكبرها الصين والهند، ما لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار.

ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو، اليوم الأربعاء، للاجتماع مع القيادة الروسية في مسعى دبلوماسي آخر من جانب واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا.