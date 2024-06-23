مرشح رئاسي إيراني متحدياً: أنا من سيقف في وجه ترامب
قال المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية عن التيار الأصولي المعتدل، مصطفى بور محمدي، إنه يستطيع الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حال تمكن الأخير من الفوز بالانتخابات الأمريكية المقررة أواخر العام الجاري.
ونشر محمدي صورة له مع ترامب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وعلق عليها بالقول: "الشخص الذي يستطيع الوقوف في وجه ترامب؛ هو أنا".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال محمدي، خلال مؤتمر صحفي، إن "المرشح الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان شخص جيد، لكنه غير مناسب لتولي منصب رئاسة الجمهورية".
وأضاف: "بالتأكيد في حكومتي سأستعين بأمثال السيد بزشكيان، وهم خبراء في مهنتهم، لكن بزشكيان لا يصلح للرئاسة، كما أن وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف دبلوماسي جيد، لكنه لا يستطيع أن تكون لديه استراتيجية للسياسة الخارجية.. إنه لاعب جيد".
وكان محمدي قد حذّر، في تصريحات ومناظرات سابقة، من مستقبل مظلم ضد إيران إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ويواصل ظريف دعمه للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان ضمن حملته الانتخابية، في حين أعلن الأخير أنه سيسند منصب وزارة الخارجية إلى ظريف في حال فوزه بالانتخابات الإيرانية المقررة يوم الجمعة المقبل.