مرشح رئاسي إيراني متحدياً: أنا من سيقف في وجه ترامب

قال المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية عن التيار الأصولي المعتدل، مصطفى بور محمدي، إنه يستطيع الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حال تمكن الأخير من الفوز بالانتخابات الأمريكية المقررة أواخر العام الجاري.

ونشر محمدي صورة له مع ترامب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وعلق عليها بالقول: "الشخص الذي يستطيع الوقوف في وجه ترامب؛ هو أنا".