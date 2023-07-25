لماذا صوت وزير الدفاع الإسرائيلي لصالح تقليص قانون "سبب المعقولية"؟
واجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، انتقادات حادة من قبل الائتلاف الحكومي، بعد أن صوّت لصالح تقليص قانون "سبب المعقولية"، وهو مشروع القانون الذي تمَّت المصادقة عليه أمس الإثنين، في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.
وفي محادثات مغلقة، قال غالانت: "بذلت قصارى جهدي للتوصل إلى حل وسط، لكنني واجهت خيارين: "التصويت ضد القانون والاستقالة، أو البقاء في مكتب وزارة الدفاع وحماية بلادنا من هناك".
وأضاف: "أدركت أنه إذا قدَّمت استقالتي لن يكون لها أي تأثير، وسيظل هناك 63 شخصًا سيصوتون لصالح القانون، والأكثر من ذلك، لا يمكننا قبول حقيقة أن الطيارين وجنود الاحتياط سيفرضون قرارًا على الحكومة".
وتابع: "سأبذل الآن قصارى جهدي للحفاظ على ضباط وجنود الاحتياط، وأرى أنه من الضروري التوصل لاتفاق واسع بشأن أي خطوة قادمة".
يُذكر أنه تم تسجيل مواجهة بين غالانت ونتنياهو يوم الجمعة الماضي، عندما تمَّ الإعلان عن أن غالانت عمل على تأخير التشريع.
وبحسب تقارير، وبَّخ نتنياهو غالانت وقال: "لا تعتقد أن اقتراحك يمكن أن يجلب منافع، وإنّما سيضر كثيرًا، توقف عن التصرف كأنك رئيس الوزراء، أنا أتعامل مع الحدث، توقف عن التدخل".
وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، على إلغاء قانون "سبب المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 64 صوتًا مقابل عدم وجود معارضين وعدم امتناع أي عضو كنيست عن التصويت، منجزًا بذلك أول تعديل قانوني ضمن خطة التعديلات القضائية التي تروّج لها حكومة نتنياهو.
المصدر: صحيفة "معاريف" العبرية