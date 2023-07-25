لماذا صوت وزير الدفاع الإسرائيلي لصالح تقليص قانون "سبب المعقولية"؟

واجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، انتقادات حادة من قبل الائتلاف الحكومي، بعد أن صوّت لصالح تقليص قانون "سبب المعقولية"، وهو مشروع القانون الذي تمَّت المصادقة عليه أمس الإثنين، في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.

وفي محادثات مغلقة، قال غالانت: "بذلت قصارى جهدي للتوصل إلى حل وسط، لكنني واجهت خيارين: "التصويت ضد القانون والاستقالة، أو البقاء في مكتب وزارة الدفاع وحماية بلادنا من هناك".

وأضاف: "أدركت أنه إذا قدَّمت استقالتي لن يكون لها أي تأثير، وسيظل هناك 63 شخصًا سيصوتون لصالح القانون، والأكثر من ذلك، لا يمكننا قبول حقيقة أن الطيارين وجنود الاحتياط سيفرضون قرارًا على الحكومة".

وتابع: "سأبذل الآن قصارى جهدي للحفاظ على ضباط وجنود الاحتياط، وأرى أنه من الضروري التوصل لاتفاق واسع بشأن أي خطوة قادمة".