الصحة العالمية: 26 هجمة على مرافق صحية منذ بدء الصراع في السودان

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين عن تسجيل 26 استهدافاً لمرافق صحية في السودان منذ بدء الاقتتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، منتصف أبريل.

ونشرت المنظمة الدولية بياناً عبر تويتر جاء فيه: "تأكدت منظمة الصحة العالمية من وقوع 26 هجمة على مرافق الرعاية الصحية منذ اندلاع الصراع في السودان في 15 نيسان/ أبريل".

وشددت المنظمة على أن "الهجمات على مرافق الرعاية الصحة انتهاك صارخ للقانون الدولي والحق في الصحة، لذا لابد أن تتوقف على الفور".