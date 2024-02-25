ترامب يواجه انتقادات بعد تصريحاته أمام ناخبين من أصل أفريقي
واجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيلاً من الانتقادات، بعد إدلائه بتصريحات أمام ناخبين سود اعتبر فيها أن الاتّهامات الموجّهة إليه جعلته مرشحا محببا في نظر الأمريكيّين من أصل أفريقي.
وتحدّث الرئيس السابق، المرشّح لنيل بطاقة الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/ نوفمبر، مع مجموعة من الأمريكيّين الأفارقة المحافظين، في كارولاينا الجنوبيّة، مساء الجمعة، حيث قال: "كثير من الناس يقولون إنّ السود يُحبّونني لأنّهم عانوا كثيرا وتعرّضوا للتمييز، ويرون أنّني شخص تعرّض للتمييز"، وفقا لفرانس برس.
وفيما يتعلّق بصورته الجنائيّة التي انتشرت، قال ترامب الذي يواجه متاعب قانونيّة عدّة: "هل تعلمون من تبنّى (الصورة) أكثر من أيّ شخص آخر؟ إنّهم السكّان السود، هذا لا يُصدَّق".
ولاقت تصريحاته هذه انتقادات من الديمقراطيّين والجمهوريّين، إذ رأوا فيها مقارنة في غير محلّها بين الأمريكيّين من أصل أفريقي والجريمة.
وقال الرئيس جو بايدن، في بيان، إنّ "ترامب اعتلى المنصّة للإدلاء بتعليقات مُخزية وعنصريّة".
ومن جهتها، قالت نيكي هايلي "إنّه أمر مثير للاشمئزاز"، مضيفة: "هذه هي الفوضى المُصاحبة لدونالد ترامب، وهذا النوع من التصريحات المسيئة سيستمرّ كلّ يوم حتّى الانتخابات".