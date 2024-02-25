ترامب يواجه انتقادات بعد تصريحاته أمام ناخبين من أصل أفريقي

وفيما يتعلّق بصورته الجنائيّة التي انتشرت، قال ترامب الذي يواجه متاعب قانونيّة عدّة: "هل تعلمون من تبنّى (الصورة) أكثر من أيّ شخص آخر؟ إنّهم السكّان السود، هذا لا يُصدَّق".

ولاقت تصريحاته هذه انتقادات من الديمقراطيّين والجمهوريّين، إذ رأوا فيها مقارنة في غير محلّها بين الأمريكيّين من أصل أفريقي والجريمة.

وقال الرئيس جو بايدن، في بيان، إنّ "ترامب اعتلى المنصّة للإدلاء بتعليقات مُخزية وعنصريّة".

ومن جهتها، قالت نيكي هايلي "إنّه أمر مثير للاشمئزاز"، مضيفة: "هذه هي الفوضى المُصاحبة لدونالد ترامب، وهذا النوع من التصريحات المسيئة سيستمرّ كلّ يوم حتّى الانتخابات".