ترامب: إصدار عقوبة بسجني قد يدفع أمريكيين إلى "نقطة انهيار"

قال دونالد ترامب مرشح الرئاسة في الولايات المتحدة، إنه سيقبل أي قرار يصدر ضده بالإقامة الجبرية أو سجنه بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك الأسبوع الماضي، لكنه يرى أن قبول ذلك سيكون صعبا على الجمهور.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أذاعتها المحطة اليوم الأحد، "لست متأكدا من أن الناس لن تعترض، أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجماهير أن تتقبل الأمر. كما تعلمون، في مرحلة ما، هناك نقطة انهيار"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

ولم يوضح ترامب ما يظن أنه قد يحدث عند الوصول إلى هذه المرحلة.

ومن المقرر أن تصدر العقوبة بحقه بعد إدانته في الـ11 من شهر يوليو/تموز المُقبل، أي قبل 4 أيام من تجمع الجمهوريين لاختيار مرشحهم الرئاسي رسميا لمنافسة الديمقراطي جو بايدن على الرئاسة في انتخابات شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.