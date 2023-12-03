هل يقود رفع حظر التسليح عن الصومال إلى تحجيم نفوذ حركة الشباب؟

يثير قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء حظر التسليح المفروض على الجيش الصومالي، منذ 30 عامًا، تساؤلات عن تأثير ذلك على سير المعارك التي تخوضها مقديشو مع حركة الشباب المتشددة، التي تسيطر على أجزاء واسعة من الصومال.

وصوت المجلس، مساء يوم الجمعة الماضي، على نصين، الأول يتعلق برفع نظام الحظر العام، وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية، بينما أعاد القرار الثاني فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى حركة الشباب.

وفي أول ردود الفعل، رحب الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في بيان له، بقرار رفع حظر الأسلحة، قائلًا: "من الآن فصاعدًا أصبحت بلادنا حرة في شراء أي نوع من الأسلحة التي تريدها في العالم".

وعلق المستشار الرئاسي السابق والأكاديمي، الدكتور حسن شيخ علي، على هذا التطور بالقول إن "هذا القرار سيؤدي إلى إحراز تقدم كبير في مواجهة حركة الشباب، لأن الجيش الصومالي كان يستخدم أسلحة خفيفة أو نفس الأسلحة التي تستخدمها حركة الشباب، وكان هناك صراع متكافئ، لكن الجيش يحتاج إلى أسلحة أقوى من تلك التي تستخدمها حركة الشباب خاصة سلاح الجو''.