بسبب "تهديد أمني"..إسرائيل توعز لفريق الإنقاذ التابع لها بمغادرة تركيا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن تعليمات صدرت لفرق الإنقاذ الإسرائيلية المتواجدة في تركيا بالعودة إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن بسبب "تهديد أمني".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإنه "بسبب تهديد أمني كبير، صدرت تعليمات لفريق الإنقاذ الإسرائيلي بمغادرة تركيا في أقرب وقت ممكن".

ولم تكشف الصحيفة الإسرائيلية عن نوع التهديد الذي يواجه فريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا.