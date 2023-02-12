بسبب "تهديد أمني"..إسرائيل توعز لفريق الإنقاذ التابع لها بمغادرة تركيا
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن تعليمات صدرت لفرق الإنقاذ الإسرائيلية المتواجدة في تركيا بالعودة إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن بسبب "تهديد أمني".
وبحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإنه "بسبب تهديد أمني كبير، صدرت تعليمات لفريق الإنقاذ الإسرائيلي بمغادرة تركيا في أقرب وقت ممكن".
ولم تكشف الصحيفة الإسرائيلية عن نوع التهديد الذي يواجه فريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، أن فريقا طبيا تابعا له، وصل لتركيا من أجل المساعدة في جهود الإنقاذ الجارية هناك جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق تركية وسورية قبل عدة أيام.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن "الفريق الطبي سيعمل على إقامة مستشفى ميداني لتقديم المساعدة الطبية لمتضرري كارثة الزلزال المدمر، وسيركز على توفير العلاج الطبي باستخدام معدات متطورة تم جلبها من إسرائيل".
كما أشار الجيش إلى أن "الفريق الإسرائيلي سيساعد فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية التركية، والتي بدأت العمل في جنوب شرق تركيا".
ويضم الوفد الإسرائيلي المشارك في أعمال إنقاذ ضحايا الزلزال في تركيا 230 شخصا، ويشمل خبراء في البحث والإنقاذ ومسعفين وأطباء يتبعون لوزارة الصحة، بالإضافة إلى عدد من الممرضات.
وأعلن الجيش النمساوي، أمس السبت، تعليق مشاركته في عمليات الإنقاذ بزلزال تركيا بسبب "الوضع الأمني"، بعد أن تم رصد "هجمات" استهدفت فريق الإنقاذ النمساوي.