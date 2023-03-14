رون ديسانتيس: دعم أوكرانيا ليس مسألة "حيوية" لأمريكا

اعتبر رون ديسانتيس، الطامح للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن دعم أوكرانيا ليس مسألة "حيوية" بالنسبة للولايات المتحدة، ما يعني أن أكبر متنافسين جمهوريين لا يعتبران الحرب في أوكرانيا من أولويات السياسة الخارجية.

وقال ديسانتيس، حاكم فلوريدا البالغ من العمر 44 عامًا، إن الولايات المتحدة "لديها العديد من المصالح الوطنية الحيوية"، لكن "التورط في نزاع بين أوكرانيا وروسيا ليس من بينها".

وجاء تصريح ديسانتيس في رد خطي مساء الاثنين على سؤال لقناة فوكس نيوز التي طلبت من المرشحين الجمهوريين الرئيسيين للرئاسة إبداء آرائهم حول ما يعد إحدى قضايا السياسة الخارجية المهمة في انتخابات العام المقبل، وما إذا كان التصدي لروسيا في أوكرانيا يمثل مصلحة استراتيجية وطنية أميركية حيوية.