كوريا الشمالية تدين تحذيرات بلينكن بشأن التقارب مع روسيا

ودانت بيونغ يانغ، السبت، تصريحات بلينكن، ووصفتها بأنها "غير مسؤولة واستفزازية". وقالت وزارة الخارجية إن هذه التصريحات "لا تؤدي سوى إلى زيادة التوترات السياسية والعسكرية الخطيرة في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وأضافت: "يجب على الولايات المتحدة أن تعتاد على الواقع الجديد للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وروسيا". مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وتخضع كل من روسيا وكوريا الشمالية، الحليفتين التاريخيتين، لعقوبات دولية، الأولى بسبب غزوها أوكرانيا، والثانية بسبب أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية المحظورة.

ويعدّ تعاونهما العسكري المتنامي مصدر قلق لأوكرانيا وحلفائها، خصوصا بعد أن التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سبتمبر/أيلول، في أقصى الشرق الروسي.