روسيا تدين "ضغط" الغربيين على إيران في قضية الطائرات المسيرة

نددت موسكو، اليوم الخميس، بـ"الضغط" الذي تمارسه واشنطن والاتحاد الأوروبي على طهران، بعدما وافقت الدول الأعضاء في التكتل على فرض عقوبات على إيران، بسبب طائراتها المسيرة التي يُتهم الجيش الروسي "باستخدامها" في أوكرانيا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: "كل ما يتم القيام به حاليا مرهون بهدف واحد: (الضغط) على هذا البلد. وواشنطن تحشد لذلك دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي لدعم موقفها، إنه أمر واضح". وفي وقت سابق اليوم، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ناقشوا مسألة ما تردد عن نقل إيران طائرات مسيرة إلى روسيا في مجلس الأمن، يوم الأربعاء.

وأضاف برايس في بيان: "عبرنا عن بالغ القلق لحصول روسيا على هذه الطائرات المسيرة من إيران. لدينا أدلة كبيرة الآن على أن تلك الطائرات المسيرة تستخدم لقصف مدنيين أوكرانيين وبنية تحتية حيوية".

وتابع: "لن نتردد في استخدام عقوباتنا وغيرها من الأدوات الملائمة ضد كل المتورطين في عمليات النقل تلك".

من جهتها، أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أن دول الاتحاد اتفقت على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب "تزويدها روسيا بطائرات مسيرة".

وذكرت الرئاسة التشيكية للاتحاد على "تويتر"، أن "سفراء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إجراءات ضد الكيانات التي تورد طائرات مسيرة إيرانية تضرب أوكرانيا".

وأضافت: "قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول 3 أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيرة، وهي على استعداد أيضا لتمديد العقوبات لتشمل 4 كيانات إيرانية أخرى مدرجة بالفعل على قائمة عقوبات سابقة".

ونفت موسكو وطهران في الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن تكون المسيّرات التي تستخدمها روسيا في شن هجمات في أوكرانيا، إيرانية الصنع، كما تتهمهما بذلك كييف وحلفاؤها الغربيون.