أول تعليق من ابنة السجينة الإيرانية "نرجس محمدي" بعد فوز والدتها بنوبل

تحدثت ابنة نرجس محمدي، السجينة المدافعة عن حقوق المرأة في إيران التي فازت بجائزة نوبل للسلام، عن أمها، الجمعة، وقالت: "أنا فخورة بك بصورة غير عادية، وأشتاق إليك بشدة".

وقالت الابنة كيانا رحماني، البالغة من العمر 17 عاما، وهي تعيش في باريس مع والدها وشقيقها، إنها "في غاية الفخر" بوالدتها.