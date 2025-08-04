استراتيجية "استبدال السكان".. الروس "يستوطنون" في الأراضي الأوكرانية

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن توسع كبير في شراء الروس لمنازل داخل الأراضي الأوكرانية، فيما قالت إنه تأكيد لـ "إستراتيجية سعت إليها موسكو منذ زمن" لاستبدال السكان في المناطق التي تسيطر عليها.

وذكرت الصحيفة، أن شركات البناء المرتبطة بالكرملين باتت تجني أرباحًا من إعادة تطوير المساكن التي دمرتها الحرب، فيما اكتشف الأوكرانيون أنهم مستبعدون من إعادة تطوير المبنى، الذي تم بيعه إلى حد كبير إلى وافدين جدد من روسيا.

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وقالت إيلينا بوداك، التي كانت والدتها تملك شقة واسعة في المبنى لكنها تعيش الآن في ألمانيا، "نحن، الملاك السابقين، ليس لدينا الحق في التواجد هناك".

وبحسب "وول ستريت جورنال"، يتمتع الوافدون الجدد من روسيا بمجموعة من الامتيازات، مثل: أسعار الرهن العقاري البالغة 2% على مشاريع البناء الجديدة، ضمن إستراتيجية موسكو لـ "استبدال السكان".

على سبيل المثال، انتشر الروس بكثافة في منطقة دونباس الشرقية في أوكرانيا في ثلاثينيات القرن الماضي مع تحول المنطقة إلى منطقة صناعية بفعل الاتحاد السوفيتي.

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كما تشهد ماريوبول انتشارًا سكانيًّا كبيرًا للروس، وهي المدنية تعرّضت لحصار طويل في الأسابيع الأولى من الحرب التي اندلعت في فبراير/ شباط 2022، فيما يشيد وكلاء العقارات بهواء المدينة النظيف حديثًا.

وقالت إحدى الوافدات الجديدات، وهي امرأة روسية من سيبيريا، إنها انبهرت بلون الشمس البرتقالي الساطع عندما زارت البلاد للمرة الأولى العام الماضي. واشترت شقة هناك تحتاج فقط إلى إصلاحات طفيفة، وتنوي التقاعد فيها، محققة حلم زوجها بالعيش على شاطئ البحر.

وقال أوليكساندر نوسوتشينكو، أحد سكان ماريوبول السابقين، إن جنديًّا روسيًّا استولى على كوخه الصيفي على شاطئ البحر في ضواحي المدينة. ولأنه رجل في سن التجنيد، لم يتمكن نوسوتشينكو من العودة إلى ماريوبول للمطالبة بالتعويض بنفسه، كما أن زوجته، التي عانت من حصار روسيا للمدينة، رفضت العودة إلى هناك من حيث المبدأ.

كان مبنى الساعة، الذي شُيّد في خمسينيات القرن الماضي، من أكثر العناوين المرغوبة في مدينة ماريوبول التي كانت مزدهرة آنذاك. وأدى النزوح الجماعي والدمار إلى انفتاح سوق العقارات. فبينما بدأ العمال بإزالة الأنقاض، سارع السماسرة إلى شراء العقارات بأسعار زهيدة من السكان الهاربين.