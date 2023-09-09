الهند تعلن إطلاق تحالف عالمي للوقود الحيوي خلال قمة العشرين

أعلنت الهند، السبت، عن إطلاق تحالف عالمي للوقود الحيوي خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي؛ لتعزيز استخدام الوقود النظيف.

ومن شأن التحالف، الذي يضم الولايات المتحدة والبرازيل كعضوين مؤسسين، أن يساعد في تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف خفض صافي الانبعاثات للصفر من خلال تسهيل التجارة في الوقود الحيوي.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تصريحات أمام زعماء مجموعة العشرين في القمة: "نطلق التحالف العالمي للوقود الحيوي. والهند تدعوكم جميعا للانضمام إلى هذه المبادرة".