حرب ونفط وذهب.. عمليات فاغنر العسكرية الروسية الخاصة حول العالم

يثير تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الذي لم يكتمل الأسبوع الماضي، تساؤلات حول مصير الشبكة الواسعة للعمليات العسكرية والتجارية للمجموعة في مناطق من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفيما يلي معلومات عما تقوم به فاغنر وبعض أماكن عملياتها:

أوكرانيا

انتشرت فاغنر في أوكرانيا بعد وقت قصير من بدء الحرب بدايات العام الماضي، وبحلول الصيف كانت المجموعة العسكرية الروسية الخاصة قد جندت آلاف السجناء للقتال في صفوفها على الخطوط الأمامية.

وفي كانون الأول/ديسمبر، ومع اضطلاعها بدور رئيسي في معركة باخموت، قالت المخابرات الأمريكية إن لدى المجموعة العسكرية 40 ألف سجين مجند يقاتلون في أوكرانيا، لكن فاغنر نفسها لم تعلق على الرقم.