حرب ونفط وذهب.. عمليات فاغنر العسكرية الروسية الخاصة حول العالم
يثير تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الذي لم يكتمل الأسبوع الماضي، تساؤلات حول مصير الشبكة الواسعة للعمليات العسكرية والتجارية للمجموعة في مناطق من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وفيما يلي معلومات عما تقوم به فاغنر وبعض أماكن عملياتها:
أوكرانيا
انتشرت فاغنر في أوكرانيا بعد وقت قصير من بدء الحرب بدايات العام الماضي، وبحلول الصيف كانت المجموعة العسكرية الروسية الخاصة قد جندت آلاف السجناء للقتال في صفوفها على الخطوط الأمامية.
وفي كانون الأول/ديسمبر، ومع اضطلاعها بدور رئيسي في معركة باخموت، قالت المخابرات الأمريكية إن لدى المجموعة العسكرية 40 ألف سجين مجند يقاتلون في أوكرانيا، لكن فاغنر نفسها لم تعلق على الرقم.
بيلاروسيا
وصل يفغيني بريغوجين رئيس فاغنر إلى بيلاروسيا يوم الثلاثاء بموجب اتفاق تفاوض عليه رئيسها ألكسندر لوكاشينكو.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مقاتلي المجموعة سيعرض عليهم خيار الانتقال إلى هناك.
وتظهر صور أقمار صناعية لقاعدة عسكرية بالقرب من "اسيبوفيتشي"، إلى الجنوب الشرقي من مينسك، وهي المنطقة التي قالت وسائل إعلام روسية إن المجموعة ستتمركز فيها، بناء جديداً فيما يبدو، مما يشير إلى تطوير سريع لمنشأة من أجل فاغنر.
أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى من أفقر دول العالم على الرغم من غناها بالمعادن.
وتدخل مرتزقة روس، من بينهم أفراد من فاغنر، في عام 2018 إلى جانب الحكومة لإخماد حرب أهلية تدور رحاها منذ 2012.
وقال السفير الروسي في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال مقابلة في شباط/فبراير مع وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة إن 1890 "مدرباً روسياً" موجودون في البلاد.
مالي
قالت روسيا ومالي إن "مقاتلين روس هناك ليسوا مرتزقة بل مدربين يساعدون القوات المحلية في التصدي لمسلحين" يشنون تمرداً منذ 10 سنوات.
واستولى قادة مالي على السلطة في انقلاب عام 2021 واستدعوا مجموعة فاغنر بعد أن طلبوا مغادرة بعثة عسكرية فرنسية.
ووُجهت اتهامات لمقاتلي فاغنر بالضلوع في واقعة حدثت العام الماضي في "مورا" بوسط مالي قيل إن قوات محلية ومقاتلين روس قتلوا فيها مئات المدنيين.