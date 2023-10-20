الحرب بين إسرائيل وحماس تهز مصداقية منصة "إكس"

والنتيجة أن المنصة لم تعد كما من قبل أداة أساسية لجمع معلومات موثوقة ونشرها أو حتى تنسيق عمليات الإغاثة الطارئة في ظل الأزمات.

ويطرح النزاع بين إسرائيل وحركة حماس مع ما يواكبه من أنباء كارثية وبالغة الحساسية، أول اختبار حقيقي لنسخة ماسك لتويتر بمواجهة أزمة كبرى.

اختبار لموثوقية الأخبار

يرى العديد من الخبراء أن أسوأ المخاوف تحققت، مشيرين بصورة خاصة إلى أن التعديلات التي أدخلت مؤخرا على المنصة وجعلت من الصعب للغاية التمييز بين ما هو حقيقي وما هو خاطئ.

وقالت نورا بينافيديز من منظمة "فري برس" لوكالة "فرانس برس": "هذا يطرح تساؤلات، لكن ليس من المفاجئ أن نرى قرارات متهورة يتخذها ماسك تزيد من حدة أزمة نقل الأخبار على تويتر بشأن النزاع المأساوي بالأساس بين إسرائيل وحماس".

وتزخر المنصة منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بمقاطع الفيديو والصور البالغة العنف، بعضها صحيح لكن الكثير منها خاطئ أو ملفق أو يتعمّد التضليل إذ يعود إلى عدة سنوات أو صوّر في مواقع مختلفة تماما عن الأماكن التي يدعي أنه التقط فيها.