ترامب: سأستضيف أردوغان بالبيت الأبيض في 25 سبتمبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيستضيف نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض في 25 سبتمبر أيلول، مشيراً إلى أنه يتوقع إبرام اتفاقات تجارية وعسكرية.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "نعمل على الكثير من الصفقات التجارية والعسكرية مع الرئيس أردوغان، بما في ذلك شراء كميات كبيرة من طائرات بوينغ وصفقة كبيرة لطائرات إف-16، فضلاً عن مواصلة المحادثات المتعلقة بمقاتلات إف-35، والتي نتوقع أن تُختتم بشكل إيجابي".

وفي مايو/أيار، قال الرئيس الأمريكي إنه تلقى دعوة من الرئيس التركي خلال محادثة هاتفية لزيارة تركيا، في وقت قال فيه إن أردوغان سيحضر إلى الولايات المتحدة خلال فترة ولايته الرئيسية، لافتاً إلى أن علاقته بأردوغان ممتازة.