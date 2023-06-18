روسيا تكشف موقفها من المبادرة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية
اعتبرت موسكو، اليوم السبت، أن المبادرة التي قدمها الوفد الأفريقي، لحل الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل سلمي "صعبة التنفيذ"، بالرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين وعد الوفد الأفريقي بدراستها.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات لصحيفة "إزفيستيا" الروسية"، إن المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية صعبة التنفيذ ولكن الرئيس بوتين أبدى اهتمامًا بدراستها".
وأضاف أن "موقف روسيا من مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية واضح تمامًا ويتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسندافع عن موقفنا".
وأشار إلى أن "مبادرات السلام التي لا تتماشى مع موقفنا ستكون مرفوضة بالنسبة لنا ولكننا لا نزال منفتحين على الحوار، على عكس الجانب الأوكراني".
وحول وجود أي رسالة حملها الوفد الأفريقي من الجانب الأوكراني، قال بيسكوف إن "وفد المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية لم ينقل أي رسائل من زيلينسكي إلى بوتين".
وأشار إلى أن "الرئيس بوتين والزعماء الأفارقة أكدوا خلال لقائهم اليوم توافر الإرادة السياسية لديهم لمواصلة الحوار لإنهاء الأزمة".
من جانبه، أبلغ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الذي يترأس وفد وساطة أفريقية حول النزاع الأوكراني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الحرب يجب أن تنتهي" في أوكرانيا.
وقال رامابوزا، خلال اجتماع بين بوتين والوسطاء الأفارقة في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا: "لا يمكن لحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية (...) هذه الحرب يجب أن تنتهي".
وأوضح رئيس جنوب أفريقيا أن "من مصلحتنا المشتركة أن تنتهي هذه الحرب".
وشدد على أن الدول الأفريقية "تتأثر بشكل سلبي" في هذا النزاع.