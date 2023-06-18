روسيا تكشف موقفها من المبادرة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية

اعتبرت موسكو، اليوم السبت، أن المبادرة التي قدمها الوفد الأفريقي، لحل الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل سلمي "صعبة التنفيذ"، بالرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين وعد الوفد الأفريقي بدراستها.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات لصحيفة "إزفيستيا" الروسية"، إن المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية صعبة التنفيذ ولكن الرئيس بوتين أبدى اهتمامًا بدراستها".

وأضاف أن "موقف روسيا من مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية واضح تمامًا ويتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسندافع عن موقفنا".

وأشار إلى أن "مبادرات السلام التي لا تتماشى مع موقفنا ستكون مرفوضة بالنسبة لنا ولكننا لا نزال منفتحين على الحوار، على عكس الجانب الأوكراني".