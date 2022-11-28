طهران ترحب بقرار بغداد نشر قوات على الحدود بين إيران وإقليم كردستان

أعلنت إيران ترحيبها بقرار الحكومة العراقية نشر قوات عسكرية على حدودها مع إقليم كردستان شمال العراق؛ لمنع أنشطة الجماعات الكردية المعارضة للنظام في طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "نرحب بقرار الحكومة العراقية نشر قواتها على الحدود المشتركة بين إيران وإقليم كردستان، فهو جزء من الأراضي العراقية ويجب على بغداد أن تفي بمسؤولياتها القانونية".

وأضاف كنعاني أن "إيران سوف تستخدم كل قوتها لحماية أراضيها".

جاء ذلك، بعدما أكد كنعاني أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيصل طهران، يوم الثلاثاء؛ استجابة لدعوة رسمية من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي أعقاب الهجمات الجديدة التي شنها الحرس الثوري الإيراني على مناطق في إقليم كردستان، الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، أنها تعتزم إعادة نشر قوات حرس الحدود على طول الحدود الإيرانية التركية.

وجاء في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الأمن الوطني العراقي، أن السلطات قررت تنفيذ "خطة إعادة انتشار حرس الحدود العراقي على طول الحدود مع إيران وتركيا".

وجاء في البيان، أن هذه الخطة ستنفذ بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان وقوات البيشمركة.

وبالتزامن مع استئناف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني ضد إقليم كردستان العراق، أعلن سفير إيران في بغداد محمد كاظم آل صادق، الإثنين الماضي، أن طهران منحت حكومة العراق وإقليم كردستان 10 أيام كمهلة "لنزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المسلحة".