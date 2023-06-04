أبرز 5 سقطات للرئيس جو بايدن (فيديو)

منذ أن وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض، أثير كثير من الجدل حول صحته وقدرته على تولي مهامه كأكبر رئيس في التاريخ الأمريكي، يبلغ من العمر اليوم 80 عاما.

وليس العمر وحده ما كان كفيلا يإثارة الجدل حول جو بايدن، بل سقطات وتعثر بالأرجل كان ملازما للرجل الثمانيني، الذي كان أيضا يتبع تعثر قدميه أحيانا بعثرات لسانه عند الوقوف لإدلاء تصريح للصحفيين مرتجلا أو إلقاء خطاب أمام مناصريه.

في هذا التقرير نحاول حصر أشهر سقطات الرئيس جو بايدن:

بدأ بايدن شهر يونيو الجاري بسقطة محرجة على المنصة أثناء توزيع الشهادات على خريجي أكاديمية القوات الجوية في ولاية كولورادو.

وسرعان سقوطه المحرج، ساعد أحد منسوبي الأكاديمية الرئيس الأمريكي على الوقوف مرة أخرى.