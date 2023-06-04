أبرز 5 سقطات للرئيس جو بايدن (فيديو)
منذ أن وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض، أثير كثير من الجدل حول صحته وقدرته على تولي مهامه كأكبر رئيس في التاريخ الأمريكي، يبلغ من العمر اليوم 80 عاما.
وليس العمر وحده ما كان كفيلا يإثارة الجدل حول جو بايدن، بل سقطات وتعثر بالأرجل كان ملازما للرجل الثمانيني، الذي كان أيضا يتبع تعثر قدميه أحيانا بعثرات لسانه عند الوقوف لإدلاء تصريح للصحفيين مرتجلا أو إلقاء خطاب أمام مناصريه.
في هذا التقرير نحاول حصر أشهر سقطات الرئيس جو بايدن:
بدأ بايدن شهر يونيو الجاري بسقطة محرجة على المنصة أثناء توزيع الشهادات على خريجي أكاديمية القوات الجوية في ولاية كولورادو.
وسرعان سقوطه المحرج، ساعد أحد منسوبي الأكاديمية الرئيس الأمريكي على الوقوف مرة أخرى.
في مارس الماضي تعثر الرئيس بايدن وكاد يسقط للمرة الرابعة على الأقل حتى ذلك التاريخ، وهو يصعد درجات طائرة الرئاسة أثناء صعوده على متن رحلته عائداً إلى ديلاوير من ألاباما.
في مايو 2022 ، تعثر بايدن مجددا ولكن سرعان ما استعاد توازنه من خلال تمسكه بطوق نجاته المفضل "الدرابزين" أثناء ركوب الطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز الجوية قبل رحلة إلى إلينوي.
في الشهر التالي، تعثر قبل رحلة طيران إلى لوس أنجلوس لحضور قمة الأمريكتين، وبعد أسبوع تعرض للوقوع من دراجته أثناء تواجده في رحلة في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير.
ومن غيره العدو اللدود لجو بايدن، الرئيس السابق دونالد ترامب، يستطيع استثمار عثرات وسقطات بايدن، وقال ساخرا خلال خطابه في عطلة نهاية الأسبوع في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين: "كلنا نبتسم عندما يسقط على السلالم والأشياء... إنه لطيف، عندما يسقط من دراجته".
وقد يكون الرئيس جو بايدن، محظوظا جدا، بأن تكون هناك سقطات بقيت في الخفاء لم تستطع الكاميرات رصدها، قد يكون ما تم رصده جزءا يسيرا من ذلك.
وربما يكون هذا المشهد أول سقوط رئاسي لجو بعد توليه السلطة، ففي مارس 2021 تعثر وترنح وسقط قبل أن يسافر إلى جورجيا لمهاجمة قانون انتخابات الولاية الذي أقره الجمهوريون".
وفي ردها على الموقف قالت نائبة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض آنذاك، كارين جان بيير، إن عاصفة من الرياح تسببت بسقوط الرئيس.
كل هذه العثرات والسقطات، جعلت من جو بايدن هدفا سهلا للجمهوريين، الذي استغلوا كل هذه المواقف للطعن في أهليته لترشيح نفسه لولاية جديدة.
حيث دعت المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي خلال حملتها لاختبارات الكفاءة العقلية السنوية للسياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.
طبيب البيت الأبيض الدكتور كيفين أوكونور كشف عن وضع الرئيس جو بايدن الصحي والذي يتسبب بمثل تلك السقطات، مشيرا إلى أنه يعاني من "التهاب مفاصل العمود الفقري الحاد والتهاب المفاصل الخفيف والاعتلال العصبي المحيطي الحسي الخفيف في القدمين".
ورغم ذلك، "يظل الرئيس لائقًا للواجب، وينفذ جميع مسؤولياته بالكامل دون أي استثناءات أو تسهيلات" على ذمة أوكونور.