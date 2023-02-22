رومانيا تأمر بإغلاق المركز الثقافي الروسي في بوخارست

وقالت وزارة الخارجية الرومانية في بيان إنّ "المعهد يشوّه عمداً الواقع والتاريخ في صفوف الرأي العام الروماني".

وأضافت أنّ "هذه الدعاية ذات الأبعاد الجديدة اتّخذت منحى خطراً للغاية منذ شنّت روسيا الاتّحادية حربها العدوانية ضدّ أوكرانيا" في 24 شباط/فبراير 2022.