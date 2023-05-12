قليجدار أوغلو: "حملة تزييف" روسية على الإنترنت قبل الانتخابات التركية

قال كمال قليجدار أوغلو، المنافس الرئيس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حزبه يملك أدلة ملموسة على تورط روسيا في نشر محتوى مضلل على الإنترنت باستخدام تكنولوجيا يطلق عليها "التزييف العميق" قبل الانتخابات الرئاسية التي تُجرى بعد غدٍ الأحد.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، قال قليجدار أوغلو، الذي يتقدم قليلًا في استطلاعات الرأي قبل يومين فقط من الانتخابات، إن تدخل روسيا في الشؤون الداخلية التركية غير مقبول، رغم تأكيده على أنه سيحافظ على علاقات أنقرة الطيبة مع موسكو إذا أصبح رئيسًا.

وتحتاج تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بشدة إلى واردات الطاقة، وروسيا هي أكبر مورديها.

وقال مصدران هذا الأسبوع لـ"رويترز" إن أنقرة أرجأت سداد فاتورة غاز طبيعي بقيمة 600 مليون دولار لروسيا إلى العام 2024، مما يؤكد متانة العلاقات في عهد أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.