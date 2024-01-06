قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر قصف روسي شرق أوكرانيا
أعلن حاكم منطقة دونيتسك بأن 11 شخصا قتلوا على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وأصيب ثمانية آخرون بجروح؛ إثر قصف روسي استهدف يوم السبت مدينة بوكروفسك شرق أوكرانيا.
وقال حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين، إن "القوات الروسية قامت بضرب المنطقة بصواريخ إس-300؛ مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا"، حيث كانت الضربة الرئيسة في بوكروفسك وريفني.
ونشر فيلاشكين صورًا عبر "تيلغرام" تظهر عناصر إنقاذ يعملون حول الحطام، حيث ألحقت الغارة أضرارًا بستة منازل.
وتعرضت مدينة بوكروفسك، التي كان عدد سكانها 60 ألف نسمة قبل الحرب، لقصف دامٍ في آب/أغسطس خلّف تسعة قتلى و82 جريحًا.