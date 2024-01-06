قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر قصف روسي شرق أوكرانيا

أعلن حاكم منطقة دونيتسك بأن 11 شخصا قتلوا على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وأصيب ثمانية آخرون بجروح؛ إثر قصف روسي استهدف يوم السبت مدينة بوكروفسك شرق أوكرانيا.

وقال حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين، إن "القوات الروسية قامت بضرب المنطقة بصواريخ إس-300؛ مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا"، حيث كانت الضربة الرئيسة في بوكروفسك وريفني.